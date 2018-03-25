رئيس الأركان المشتركة: القوات المسلحة السودانية هي القوات الوحيدة التي لم تخسرحرباً

الخرطوم 25 - 3 - 2018م ( سونا ) - امتدح رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف القوات المسلحة السودانية وقال إنها القوات المسلحة الوحيدة في المنطقة التي ظلت صامدة ولم تخسر حربا، موضحا أن ذلك بتمسكها بدينها وعقيدتها. وأشاد خلال مخاطبته حفل تكريم ووداع رئيس الأكان المشتركة السابق الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة السابقين اليوم بوزارة الدفاع بحضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقادة القوات المسلحة، أشاد بالعسكريين الذين ظلوا يدافعون عن تراب الوطن وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس، تمسكا بالقيم والموروثات، مشيدا بالقادة المحتفى بهم، مؤكدا أنهم قادوا القوات المسلحة بكل عزيمة لم تلن لهم قنال بحلمهم بوطن آمن ومستقر، مبينا أن أعمالهم ظهرت في كافة المجالات لا سيما مجالات البنى التحتية وبسط الأمن في معظم أرجاء البلاد .

و أشاد بالفريق أول مهندس ركن عماد الدين عدوي ودوره البارز مع إخونه في إرساء دائم الأمن والاستقرار في معظم أرجاء البلاد حتى أصبحت دارفور خالية من التمرد وقال إن كل ذلك تحقق بتنسيق جهودهم العملياتية وحضورهم العالي محليا وإقليميا قي كل ما يخص السلم والحرب في دولتنا وكذلك في قضايانا الإستراتيجية المتعلقة بالقوات المسلحة وبناء المناطق المتأثرة بالحرب دفعا ودعما وتخفيفا الى جانب دوره في مجالات التدريبات المشتركة وخلق علاقات قوية ومتميزة مع نظرائه في دول المنطقة حيث فتح آفاقا في مجالات التعاون المتعددة مع تلك الجيوش مما يجعلنا نسأل الله أن نتتبع خطاه منطلقين من حيث انتهى.

وتعهد عبد المعروف بالسير على الدرب بشحذ الهمم من أجل المحافظة على الموروث وتحقيق أهداف القوات المسلحة وذلك بتحسين الأوضاع الإقتصادية لمنسوبيها تقوية للروابط بين الأفراد من خلال التدريب للوصول بها إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية وبسط هيبة الدولة تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية لتكون القوات المسلحة قوة رادعة قادرة على التصدي لكل المهددات تحقيقا للأمن في البلاد.

من جانبه قال الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة السابق: "نسلم اليوم الراية لجيل تربى على القيم وإن التغيير في القيادة هو تقليد راسخ وإرث تحرص عليه القوات المسلحة من أجل حمل المضامين والمعاني الجليلة".

وقال: "نجدد ولاءنا لله ثم للوطن والقيادة ونعبر عن صدق انتمائنا للقوات المسلحة شعورا بالرضا والطمأنينة ونشيد برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعايته للقوات المسلحة ولثقته فينا بتولية هذا المنصب ونؤكد جاهزيتنا لتلبية النداء متى دعا الأمر دفاعا عن الوطن ".

واشار الى أن الإنجازات التي تمت في القوات المسلحة جاءت نتيجة تكاتف الجميع في إنفاذ مشروعاتها وتنفيذ خطتها الإستراتيجية، مشيدا بوزير الدفاع وقادة القوات المسلحة للتعاون المشترك إبان توليه رئاسة الأركان المشتركة.