السنوسي يطلع على مجمل الأوضاع بولاية نهر النيل

الخرطوم فى 25-3-2018م ( سونا ) - إطلع مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي على مجمل الأوضاع بولاية نهر النيل والمشروعات التنموية التي تشهدها الولاية في كافة المجالات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري اللواء حقوقي حاتم الوسيلة والي ولاية نهر النيل الذي قال إن اللقاء تطرق إلى مدى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والوضع السياسي بالولاية بجانب سير الموسم الزراعي وعمليات الحصاد، لافتا إلى أن الإنتاج من القمح وصل إلى 25 جوالا للفدان. وأضاف أن اللقاء تناول مشروعات الطرق بالولاية والتي من شأنها دعم مصانع الأسمنت وصناعته بالولاية وتنمية المنطقة.