مساعد رئيس الجمهورية يطلع على برامج الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج

الخرطوم فى 25-3-2018م( سونا ) - إطلع مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد على برامج الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بجانب الترتيبات الجارية لتسييرالقافلة التى يسيرها الاتحاد الوطني للشباب السوداني الى منطقة حلايب .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري الدكتو رعاصم محمود عبد القادر مدير عام الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج الذى اوضح فى تصريحات صحفية بانه اطلع السيد مساعد الرئيس علي كافة الخطط والمشروعات التى يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بجانب مشروع (سهم العفاف)

