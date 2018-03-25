د. فيصل حسن ود. أحمد بلال يبحثان أوجه التنسيق بين حزبي المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي

الخرطوم 25-3-2018م( سونا)- بحث مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية مع دكتور أحمد بلال وزير الإعلام تفعيل نشاط اللجنة الإشرافية التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وضرورة الإسراع في إنفاذها، وبحثا خلال لقائهما اليوم بالقصر الجمهوري أوجه التنسيق بين حزب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي.

وقال دكتور أحمد بلال وزير الإعلام فى تصريحات صحفية إن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا التي تتطلبها المرحلة المقبلة وضرورة التوافق بين الحزبين.

وأضاف بلال إنه قدم التهنئة للدكتور فيصل بمناسبة توليه منصب مساعد الرئيس، لافتا إلى أن تعيينه سيدفع بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.