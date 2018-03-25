نائب رئيس البرلمان يجدِّد عزم البرلمان واستمراره في رعاية التعليم



الخرطوم 25-3-2018 م (سونا) - جدد مولانا أحمد محمد التيجاني، نائب رئيس المجلس الوطني عزم المجلس واستمراره في رعاية التعليم، مبينا أن موازنة العام 2018 م انحازت لدعم التعليم بجميع تخصصاته.

وأكد لدى مخاطبته ظهر اليوم ورشة اسبوع التعليم التي نظمتها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والائتلاف السوداني للتعليم للجميع تحت شعار (نحو تعليم عالي الجودة يسع الجميع) أكد أن المجلس الوطني يولي القوانين التربوية اهتماما خاصا نظرا للتطورات والتحولات التي طرأت على العملية التعليمية مستشهدا بالتجربة التركية فى دعم وتطور التعليم وثمن التيجاني مبادرة اسبوع التعليم التي تؤكد أهميته مشيرا إلى نهج المجلس وتحوله للجنة في القضايا المتخصصة.

من جانبها تطرقت دكتورة انتصار أبو ناجمة، رئيسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني إلى الفجوات والفارق في تطور التعليم والمجتمع.

وأضافت أن الورشة تبحث كفاءة تشريعات التعليم وتقف على سريانها ومناصرتها لقضية التعليم داعية وزارة التربية والتعليم والشركاء ورؤساء اللجان إلى العمل جميعا لرفع الوعي وسط المجتمعات بأهمية التعليم.

وقالت أبو ناجمة إن المستقبل يكمن في استثمار الأطفال والاهتمام بهم في جميع مراحلهم الصحية والاجتماعية وحمايتهم وأضافت أن صدارة العالم ليست صدفة وإنما بالتخطيط والمتابعة المستمرة.

فى غضون ذلك أوضح الأستاذ عبد الحفيظ الصادق، وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم أن الورشة تنبه إلى الالتفات لقضايا مبكرة لزيادة فرص القبول بالمدارس وكشف عن خطة لإنشاء رياض أطفال لكل مدرسة وطالب بالاهتمام الإعلامي.

كما طالب المجلس الوطني بدعم إنفاذ مخرجات الورشة مشيرا إلى الجهود المبذولة فب الخلاوى ودعمها وتوظيفها لصالح التعليم قبل المدرسي مستعرضا مشاكل تعليم الرحل وخطة الوزارة لإنشاء تجمع لتقديم التعليم لأبنائهم والإهتمام بتعليم محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وأشاد دكتور مبارك يحي، رئيس الائتلاف السوداني للتعليم للجميع بشراكة المجلس الوطني ووزارة التربية والتعليم مع المنظمات الطوعية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع قيمة التعليم مطالبا بأهمية سن القوانين تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

فيما عددت الأستاذة منى فاروق، نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني محاور الورشة المتمثلة في مناقشة قضايا تعليم الأطفال وتعليم البنات الى جانب قضايا تعليم الرحل والأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن خبراء ومختصين سيقدمون خلال ورشة التعليم التي تستمر لمدة اسبوع عددا من الأوراق حول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وورقة الوضع الراهن للتعليم قبل المدرسي وورقة الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية اضافة الى ورقة دور المجتمع المدني في دعم تعليم البنات الى جانب ورقة تعليم الرحل في السودان بين الواقع والتحديات وغيرها من الأوراق التي تتطرق إلى أهمية التعليم ومشاكله وتحدياته والحلول.