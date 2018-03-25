المواصفات تحتفل باليوم العربي للتقييس وتؤكد التزامها بوضع المواصفات حماية للمستهلك

الخرطوم 25--3-2018م(سونا) - أكد د. عوض سكراب المدير العام للهيئة السودانيه للمواصفات والمقاييس أهمية الالتزام بالمواصفة لتحقيق التنمية المستدامة وحفظ التوازن واستمرار تحسين سبل العيش للأجيال القادمة مع الاتجاه للطاقات الجديدة والمتجددة.

وأشار سكراب مخاطبته اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك واليوم العربي للتقييس الذي نظمته الهيئة بمقرها تحت شعار (المواصفات تجعل المدن أكثر استدامة) أشار لاستصدار الهيئة أكثر من 4 آلاف و200 مواصفة في كل المجالات وذلك بهدف ترقية السلع والخدمات مشيرا الى ان المواصفات اصبحت متوفرة عبر التطبيقات الذكية تعزيزا لحق المستهلك مع الاستجابة لشكاوى المستهلكين عبر الرقم (5960) الذي خصصته جمعية حماية المستهلك، مثمنا الجهود الذي يقوم به الفريق الموحد للجنة شئون المستهلكين في الرقابة والتفتيش.

من جانبه وجه رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي رسالة للمسؤولين بالدولة بضرورة الإسراع في إجازة القانون القومي لحماية المستهلك وقال إن انتظاره قد طال ولابد أن يرى النور قريبا. وأشار شلقامي لاهتمام الدولة بخطوات حماية المستهلك، مبينا تنامي التجارة الالكترونية برغم محدوديتها في السودان بيد أنه أشار إلى ضرورة نشر ثقافة التجارة الإلكترونية وسط المستهلكين لتجنب الغش والاحتيال في السوق الالكتروني وقطع بتعاون الجمعية مع جهات الاختصاص والتنسيق معها لإيجاد الحلول والبدائل لصالح المستهلك مشيدا بجهود المواصفات وقال إنها تشكل حصنا منيعا لسلامة المستهلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية. واستمع المشاركون في الاحتفال لورقتين الأولى ورقة بعنوان "البيئة الصحية للمدن" قدمها محمد علي عوض الكريم رئيس اللجنة الفنية للبيئة بالهيئة السودانية للمواصفات والورقة الثانية بعنوان "السلامة في حياتنا المدنية" قدمها المهندس مرتضى دعوب.