ممتاز يدعو العاملين بديوان الحكم الاتحادي إلى بذل المزيد من العمل

الخرطوم 25 - 3 - 2018 م ( سونا ) - دعا وزير ديوان الحكم الإتحادي حامد ممتاز العاملين بالديوان ببذل المزيد من العمل ترسيخا للحكم الراشد .

وأكد لدي مخاطبته اليوم بقاعة الديوان احتفال العاملين بالديوان بيوم الخدمة الذي جاء تحت عنوان " قيادات المرأة في صياغة إسراتيجيات المستقبل" بحضور وزراء الدولة بالديوان اللواء عمران يحيى والأستاذ أبو القاسم أمام ووكيل الديوان صديق جمعة باب الخير أكد أهمية استنفار كل العاملين في المرحلة المقبلة ليكونوا مدخلا لشرائح المجتمع ووضع حد للحرب وقال نريد موظفا فاعلا ونحي المرأة السودانية التي تسعى دائما للتميز، محييا كل العاملين بالديوان على الجهود التي ظلوا يبذلونها من أجل حكم راشد، معربا عن أمله أن تكلل كل المساعي بالنجاح وأن يكون الاحتفال بيوم الخدمة يوما حافلا بالتفكير.

من جانبه قال وكيل ديوان الحكم الإتحادي صديق جمعة إن الدور القادم يتحتم علي العمل على ترسيخ ورتق النسيج الاجتماعي وعودة أبناء السودان في الخارج إلى البلاد مشيدا بكل الحركات التي شاركت في الحوار الوطني من أجل تحقيق الأمن والسلام مؤكدا أهمية العمل على حل قضايا البلاد بالطرق السلمية.