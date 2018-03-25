التجارة تبحث تفعيل التجارة الحدودية بين غرب دارفور ودولة تشاد

الخرطوم في 25-5-2108 (سونا) - أكد الأستاذ حاتم السر، وزير التجارة على ضرورة تبسيط الإجراءات في تجارة الترانزيت مع الدول التي تستخدم الموانئ السودانية عبر الحدود الغربية مع ولاية غرب دارفور وتسهيل العمل بالمعابر الحدودية .

وقال إن وزارته تعمل على تهيئة المناخ المناسب لعبور السلع والتبادل التجاري بأنواعه مع دول الجوار عبر تجارة الحدود التي من شأنها دعم الاستقرار في المناطق الحدودية وتوفير سبل العمل بالإضافة إلى تنشيط الصناعات المحلية والحرفية الصغيرة. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بــ د. الهادي محمد آدم، وزير المالية بولاية غرب دارفور .

من جانبه ثمن د. الهادي محمد آدم دور وزارة التجارة في تفعيل تجارة الحدود بين ولاية غرب دارفور ودولة تشاد لمنع التهريب وتعزيز النشاط التجاري في الحدود ، موضحا أن الولاية على أتم الاستعداد لتوقيع برتوكول تجارة الحدود وتحديد قوائم السلع التي يتفق عليها الجانبان بالتنسيق مع مكتب الوزارة بالولاية وتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في توفير السلع وتبادل المنافع مع دول الجوار .

