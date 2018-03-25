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أخبار محلية - سياسية

اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تجيز مذكرة تفاهم بين السودان و الأردن

التاريخ : 25-03-2018 - 03:45:00 مساءً
الخرطوم في 25-3 -2018م (سونا) - أجازت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعها، اليوم الأحد بالامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة / منى إسماعيل أبو حراز وكيل وزارة المالية، مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية بين جمهورية السودان والمملكة الأردينة الهاشمية، قدمها السيد/ وكيل وزارة المعادن. وهدفت المذكرة للتعاون في مجالات الثروة المعدنية وتطبيقاتها من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية وإقامة مشروعات مشتركة في مجال البحث والتنقيب والدراسات المتعلقة بالاستقلال الأمثل للمعادن وإقامة مشاريع صناعات تعدينية.
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