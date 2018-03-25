مؤتمر الآثار 2018 ينطلق في العين غدا

العين 25 -3-2018م ( وام ) - تنطلق في العين غدا فعاليات " مؤتمر الآثار 2018 " الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تزامنا مع " عام زايد " وبمشاركة نخبة من خبراء الآثار الدوليين لمناقشة الاكتشافات الأثرية الأخيرة وتقييم أهميتها في فهم تاريخ المنطقة.

ويناقش المشاركون في المؤتمر الأكاديمي الذي يمتد حتى 28 مارس الحالي جملة من العناوين الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على المواقع الأثرية وصونها والتداخل بين قطاع التعليم وعلوم الآثار ودور المتاحف في إيصال رسائل التاريخ القديم للمنطقة وعلاقتها بالتاريخ الحديث للدولة.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي يحتضنه منتجع الدانات في العين نقاشات متعددة حول تطور تقنيات الآثار في الدولة والآثار المكتشفة حديثاً مع تسليط الضوء على حالة المواقع المكتشفة سابقاً.

وتركز الجلسات على أهمية علم الآثار ومواقع التنقيب.. فيما سيطلع المشاركون على إنجازات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تأهيل المواقع الأثرية والتراثية لاستقبال الجمهور إلى جانب زيارة متحف اللوفر أبوظبي.

وقال سعادة سيف سعيد غباش مدير عام الدائرة " من أجل فهم حاضرنا والتخطيط لمستقبلنا يتوجب علينا فهم ماضينا أولاً.. حيث تتيح دراسة الآثار فهما معمقا للتاريخ الإنساني المشترك وأهم محطات تطور الحضارات في المنطقة ".

وأضاف " كان لعلوم الآثار دور محوري في الكشف عن كيفية تحول الثقافات في الكثير من الحضارات وتكيف المجتمعات مع تلك التحولات التي قادت الإنسانية إلى تطوير الكثير من البلدان .. وبينما ننظر إلى أعماق التاريخ وعلوم الآثار هنا في دولة الإمارات سنجد أن الغنى الثقافي والتراثي الذي تتمتع به أبوظبي ينعكس في عناصر تاريخية ومحلية للغاية مثل صناعة اللؤلؤ وهندسة إنشاء الأفلاج بما تحمله من ملامح مميزة عن الهندسة التقليدية في المنطقة والروابط التجارية بين المجتمعات حول منطقة الخليج .. ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه ونستكشفه لننظر بشكل أعمق إلى ماضي البلاد حتى نتمكن من بناء المستقبل على أسس متينة ".

ويعد المؤتمر فرصة لخبراء الآثار العاملين في الدولة ومنطقة الخليج العربي والعالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات حول مشاريعهم وأبحاثهم ومتابعة العروض التقديمية التي سيقدمها خبراء التاريخ والآثار المتخصصين في حفظ وصون المواقع والقطع الأثرية.

وتركز أجندة المؤتمر على البيئات الأثرية والمواقع القديمة التي سكنها الإنسان حول منطقة الخليج والآثار المكتشفة من العصر الحجري الحديث وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في تطوير أعمال التنقيب عن الآثار في الدولة والاكتشافات الآثرية التي وجدت في الدولة والتي تعود إلى العصرين البرونزي والحديدي وكذلك خطط الحفاظ على الآثار والهندسة الإنشائية التقليدية.

