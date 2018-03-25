بدء فعاليات الدورة الثامنة الاقتصادية للصناعة البترولية والغازية في الجزائر

الجزائر 25 -3- 2018 م (واس) - بدأت بمدينة وهران الجزائرية ، اليوم ، فعاليات الدورة الثامنة الاقتصادية بشأن الصناعة البترولية والغازية في شمال أفريقيا .

وتضم الفعاليات التي افتتح أعمالها وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني وتستمر أربعة أيام ، ندوات وورش عمل مختلفة حول النشاطات النفطية والغازية بشمال افريقيا، إلى جانب معرض مصاحب يشارك به أكثر من 500 مشارك .

ويبحث المشاركون في الفعاليات عدة موضوعات تتعلق بديناميكية الأسواق وتحول الطاقة والتكنولوجيا الجديدة إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف والشراكة في مجال صناعة الطاقة .