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بدء فعاليات الدورة الثامنة الاقتصادية للصناعة البترولية والغازية في الجزائر

التاريخ : 25-03-2018 - 04:38:00 مساءً
الجزائر 25 -3- 2018 م (واس) - بدأت بمدينة وهران الجزائرية ، اليوم ، فعاليات الدورة الثامنة الاقتصادية بشأن الصناعة البترولية والغازية في شمال أفريقيا .
وتضم الفعاليات التي افتتح أعمالها وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني وتستمر أربعة أيام ، ندوات وورش عمل مختلفة حول النشاطات النفطية والغازية بشمال افريقيا، إلى جانب معرض مصاحب يشارك به أكثر من 500 مشارك .
ويبحث المشاركون في الفعاليات عدة موضوعات تتعلق بديناميكية الأسواق وتحول الطاقة والتكنولوجيا الجديدة إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف والشراكة في مجال صناعة الطاقة .
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