وزير الدفاع راضون عن ما قدمته رئاسة الأركان المشتركة السابقة‎

الخرطوم 25 - 3 - 2018 م ( سونا) - عقد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف جلسة وفاء وعرفان بمكتبه بوزارة الدفاع عقب انتهاء مراسم تكريم ووداع رئاسة الأركان السابقة، ضمت أعضاء رئاسة الأركان المشتركة السابقين وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة الحالية . وجاءت هذه الجلسة في إطار العلاقات الإنسانية التي تعبر عن إرث وتقاليد القوات المسلحة بكل أبعادها المهنية والاجتماعية والأخلاقية ، حيث عبر السيد وزير الدفاع عن شكره وتقديره لرئاسة الأركان السابقة على ما قدموه من إنجازات مشهودة ، والنجاحات التي تحققت على صعيد العمليات الحربية والمشاريع التدريبية والمشروعات الخدمية والاجتماعية ، مؤكداً رضا القيادة عن كل ما تم من أعمال لصالح القوات المسلحة والوطن .

من جانبهم عبرّ المحتفى بهم عن شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة وقائدها الأعلى ، والسيد وزير الدفاع على ثقتهم الغالية التي قلدتهم المناصب الرفيعة ، وتقديرهم للتكريم الذي شملهم بعد التقاعد ، مجددين ولاءهم لله والوطن وقواته المسلحة ، وأشادوا بمبادرة السيد وزير الدفاع التي جمعتهم بمكتبه في أجواء حميمة تنضح بالوفاء والإنسانية .