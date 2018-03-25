الاعلان عن فعاليات الملتقى السادس عشر لمجتمع الأعمال العربي

عمان 25-3-2018م(بترا)- اعلن رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع عن فعاليات الملتقى السادس عشر لمجتمع الأعمال العربي الذي سيقام بالاردن تحت عنوان "نحو شراكات عربية تكاملية".

وقال الطباع خلال مؤتمر صحافي اليوم ان الملتقى ينظمه الاتحاد بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين سيفتتح في السابع من الشهر المقبل بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وحسب الطباع يشارك بالملتقى على مدى يومين ما يقارب من 250 رجل أعمال وشخصية اقتصادية عربية بالاضافة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

واشار الى ان الاتحاد يسعى من خلال الملتقى الذي سيشارك فيه 12 دولة عربية، بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي من خلال عدة محاور اهمها استشراف العلاقات الاقتصادية العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار بالوطن العربي ودور الشباب العربي في ريادة الأعمال.

ولفت الطباع الى محاور اخرى سيتم بحثها بينها تقييم الوضع الاقتصادي بالوطن العربي الاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية والاقتصاد المعرفي كبوابة عبور لمستقبل الاستثمار العربي والثورة الإلكترونية الاقتصادية والعملات الرقمية.

وبين الطباع ان الاتحاد يعمل حالياً على ايجاد فرص لشراكات عربية حقيقة لمشاريع في الاردن والوطن العربي من خلال مذكرات تفاهم ستوقع على هامش اعمال الملتقى الى جانب الاعلان عن تأسيس شركة قابضة ستختص بدراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية المتوفرة بالدول العربية.

وشدد على دور الاستثمارات العربية المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وارساء الدعائم الأساسية للتكامل الاقتصادي العربي وترسيخ المصالح المشتركة بين الدول العربية.

وأكد أن الظروف التي تشهدها المنطقة تحتم على الحكومات العربية التعاون مع القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي أفرزتها الأزمات السياسية من خلال تعزيز التكامل التجاري واقامة استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبه اكد امين عام الاتحاد ثابت الطاهر ان الملتقى سيتناول التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك للدول العربية وبخاصة تلك التي تمر بظروف غير مستقرة وحالة الدمار التي لحقت فيها والتركيز على اعادة الاعمار من خلال انشاء صندوق انقاذ عربي.

يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له، تأسس سنة 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف الربح وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.

ويشارك الاتحاد العضو بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالاجتماعات العربية المشتركة والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاطاته وهو عضو في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنبثق عن جامعة الدول العربية.

