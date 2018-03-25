تضخم الإمارات يتراجع في فبراير بعد قفزة بفعل ضريبة جديدة

دبي 25-03-2018م (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد تراجع التضخم في الإمارات تراجعا طفيفا في فبراير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات في يناير عندما بدأت الحكومة العمل بضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.5 بالمئة الشهر الماضي من 4.8 بالمئة في يناير وهو ما كان أعلى مستوى منذ 2015. ونزلت أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة عن الشهر السابق في فبراير بعد صعودها 2.7 بالمئة في يناير.

كانت هناك مؤشرات في فبراير على أن بعض الشركات تخفض الأسعار للمحافظة على حصتها السوقية بعد أن رفعت الأسعار بحدة أكبر بادئ الأمر إثر فرض الضريبة.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 6.5 بالمئة عنها قبل عام في فبراير متباطئة من قفزة 7.2 بالمئة في يناير بينما انخفضت 0.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق. وتباطأ أيضا تضخم أسعار الملابس والمواصلات.

وتشهد الإمارات تباطؤا بالسوق العقارية يخفض أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ودبي مما كبح التضخم أيضا في فبراير. وتراجعت أسعار الإسكان والمرافق 0.6 بالمئة عنها قبل عام بعد انخفاضها 0.5 بالمئة في يناير.



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