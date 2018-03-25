ارتفاع صادرات قطر غير النفطية في فبراير

الدوحة 25-03-2018م (الجزيرة) - ارتفعت الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال فبراير الماضي بنحو 30% على أساس سنوي، وفق ما أظهر التقرير الشهري لغرفة تجارة وصناعة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 2.2 مليار ريال (604 ملايين دولار) نهاية فبراير الماضي بزيادة 29.4% عن الشهر نفسه من العام المنصرم حيث كانت القيمة عند 1.7 مليار ريال، بينما نمت الصادرات بـ 4.8% على أساس شهري.

وبحسب بيان للغرفة فقد تصدرت سلطنة عُمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بقيمة 1.17 مليار ريال (321 مليون دولار) لتستحوذ على 54.4% من إجمالي الصادرات تلتها هونغ كونغ بقيمة 122 مليون ريال أي ما يمثل 5.62%.

وقال مدير عام غرفة التجارة والصناعة صالح بن حمد الشرقي "في كل شهر تُثبت فيه الصادرات غير النفطية أنها قد تجاوزت تماما كل تداعيات الحصار، مواصلة نموها".

وأضاف الشرقي "شهر فبراير شهد واحدة من أكبر القيم التصديرية الشهرية منذ فترة ما قبل الحصار".

وأشار إلى أن المعطيات الحالية تؤكد الحركة الدؤوبة (في قطر) نحو تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ودعم استقلالية الاقتصاد، وأوضح أن "الحصار فشل في تحقيق أهدافه".



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