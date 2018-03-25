العراق يقلص المساحات المزروعة بالأرز



بغداد 25-03-2018م (وكالات) - أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الأحد عزمها تقليص المساحات المزروعة بالأرز للموسم المقبل بسبب شح المياه.



وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي للأناضول إن وزارة الزراعة ستقلص المساحات المزروعة بمحصول الرز للموسم المقبل بسبب قلة الموارد المائية. وتحتاج زراعة الأرز إلى كميات وفيرة من المياه.



وقلص العراق المساحات المزروعة بالأرز للمواسم السابقة، إلا أنه عاد وزاد تلك المساحات لتصل إلى مئتي ألف دونم للموسم الزراعي الماضي.



وكان إنتاج العراق من الأرز للموسم الماضي أكثر من مئة ألف طن.



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