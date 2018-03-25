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أخبار محلية - سياسية

رئاسة الجمهورية تشيد بسبق جنوب كردفان في تكوين المجالس التشريعية للمحليات

التاريخ : 25-03-2018 - 06:00:00 مساءً
كادقلي 25-3-2018( سونا) - أشاد الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية، بالخطوة التي أقدمت عليها ولاية جنوب كردفان في تكوين المجالس التشريعية للمحليات وسبقها لولايات السودان كافة إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني .
وقال إن هذا التكوين يدعم التوافق السياسي والمجتمعي ويساعد في إنزال برامج الحكم اللا مركزي وتقصير السلطات والظل الإداري وتوسعة مواعين المشاركة للأحزاب والقوى السياسية ودفع الجهود الرامية لتحقيق السلام، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام المستدام بالولاية.
جاء ذلك في الخطاب الذي بعث به لوالي الولاية الدكتور عيسى آدم أبكر، حيث تلاه وزيز الثقافة والإعلام والسياحة الولائي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور صالح آدم علوان في استهلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الوالي اليوم لإعلان المجالس . كما تلا سيادته قرار الوالي رقم (16 ) للعام الحالي القاضي بتكوين المجالس التشريعية لمحليات الولاية .
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