340 عضوا للمجالس التشريعية للمحليات بجنوب كردفان إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني

كادقلي 25-3-2018 (سونا) - أعلن والي ولاية جنوب كردفان الدكتور عيسى آدم أبكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم بأمانة الحكومة بكادقلي، إنشاء المجالس التشريعية لمحليات الولاية الـ ( 17) و البالغ عددهم 340 عضوا إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني، مقسمة على 60% للمؤتمر الوطني و 40% لبقية الأحزاب والقوى السياسية .

وأوضح الوالي أن مجلس كل محلية يضم عشرين عضوا بينهم 12 للوطني بتمثيل ثلاث مقاعد للمرأة بجانب ثمانية أعضاء للأحزاب والقوى السياسية الأخرى بمقعدين للمرأة بنسبة مشاركة 25% على أن يتولى المؤتمر الوطني رئاسة هذه المجالس كافة ونواب الرئيس من الأحزاب الأخرى .

وقال الوالي إن هذا الإعلان سبقه اتصال مباشر وحوار جاد وشفاف مع الأحزاب السياسية ورموز المجتمع امتد لأكثر من شهرين تم التوصل فيه لعدد من معايير العضوية التي تم رفعها لرئاسة الجمهورية فصادقت عليها لمعاونة الجهاز التنفيذي بسن القوانين والتشريعات المناسبة والقيام بالرقابة اللازمة وقيادة المبادرات الداعمة للإيرادات المحلية وإنقاذ المشروعات الخدمية والتنموية وتحريك المجتمعات المحلية الشيء الذي كان ينقص المحليات طوال المرحلة الفائتة .

وأضاف أنه استحقاق دستوري وضروري وأحد أهم مخرجات الحوار الوطني في عملية إدارة الحكم المحلي وتقصير الظل الإداري .ونبه إلى أن العمل في هذه المجالس تطوعي من غير مخصصات أو ميزانيات وأنه يعتمد على الإمكانيات المتاحة بالمحليات .وأكد إمكانية زيادة العضوية خاصة بعد حلول السلام المرتقب .

وأعلن عن تنظيم دورة تدريبية واحتفال كبير لمجالس المحليات كافة خلال الأيام القادمة بكادقلي بحضور وفد من المركز للتدشين الفعلي والانطلاقة الحقيقية على الأرض لقيادة المرحلة .