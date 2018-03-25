وزير الزراعة يعلن إجازة قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني

الخرطوم 25-3-2018 (سونا) - أعلن وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي عن إجازة قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكدا اضطلاع وزارته بمسؤولياتها بتنزيل القانون على المستوى الفني عبر وزارات الزراعة في المركز والولايات.

وقال العجيمي - لدى مخاطبته ندوة الشراكات الزراعية والزراعة التعاقدية ضمن الأسبوع الوطني للزراعة تحت شعار: (الز راعة قاطرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر)؛ والذي يعقد في الفترة من 23-30 ابريل الجاري بأرض المعارض ببري؛ بحضور العديد من الزراعيين وممثلي الشركات - قال: وضع الزراعة التعاقدية في القانون الإطاري يحدد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف ويحفظ الحقوق، مؤكدا على أهمية رفع الوعي بالقانون وتقوية التنسيق بين الجهات ذات الصلة، مبينا اهتمام الوزارة بالتدريب وضرورة عودة البنك الزراعي للوزارة، واعدا بمشاركة عالمية بالمعرض الزراعي في دورته المقبلة، متوقعا أن يخرج المعرض بتوصيات قوية تدفع بحلول تخدم قضايا كل الأطراف. من جانبه؛ أوضح المهندس النورعوض الكريم مفوض عام الاستثمار والصناعة وممثل الشركة الأفريقية للأقطان أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام حظيت باهتمام كبير مطلع التسعينيات للحاجة الاقتصادية والاجتماعية لها، وقال إن الهدف من الشراكة بين القطاع الخاص والعام هو تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة الى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنيات الأساسية ومراجعة تقديمها الخدمات بهدف الارتقاء بها بالإضافة للاستفادة من الكفاءت الإدارية والمقدرة التمويلية لدى القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر.

وقدم ممثل شركة الأقطان المحدودة ورقة عن رؤية الشركة في الزراعة التعاقدية؛ أبان فيها أن الهدف الأساسي من الشراكات زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعظيم الأرباح لشركاء العملية الإنتاجية.

من جانبهم؛ أمن المشاركون على أن لابديل للشراكة التعاقدية إلا الشراكة التعاقدية لمقدرتها على حفظ الحقوق، كما أمنوا على ضرورة وضع الضوابط والقوانين لحماية الشراكات والزراعة التعاقدية وتوسيع وتطوير التأمين الزراعي وتقديم التسهيلات الملازمة للشركات الممولة، وإلغاء الرسوم الضرائبية والولائية وتفعيل قانون القطن وتحديد مرجعية للتقاوي تتولاه وزارة الزراعة.

