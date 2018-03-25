ارتفاع بورصة أبوظبي بدعم دانة غاز وصعود أسهم قيادية في السعودية

دبي 25-03-2018م (رويترز) - لم تشهد أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام تحركات تذكر يوم الأحد، وإن كان سهم دانة غاز صعد كثيرا في أبوظبي بدعم أنباء عن خطط الشركة لصرف توزيعات أرباح سنوية للمرة الأولى خلال أعوام.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة مع صعود سهم دانة غاز 8.3 في المئة، بعدما قال مجلس إدارة الشركة إنه سيسعى لنيل موافقة المساهمين على صرف توزيعات نقدية عن عام 2017 بواقع خمسة في المئة من رأس المال، أو نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار).

وبتحويل الأموال للمساهمين، ربما تعقد الخطة نزاع دانة مع حاملي صكوك لها بقيمة 700 مليون دولار، بعد قرار الشركة عدم سداد استحقاقات السندات الإسلامية التي قالت إنها أصبحت مخالفة للقانون بعد تغييرات طرأت على التمويل الإسلامي.



وفي دبي، ارتفع سهم ديار للتطوير 2.5 في المئة إلى 0.487 درهم، وكان الأفضل أداء والأكثر تداولا في السوق، بعدما تعافى من مستوى دعم فني عند 0.470 درهم وهو المستوى المتدني الذي سجله في نوفمبر 2017.



لكن مؤشر سوق دبي تراجع 1.1 في المئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 2.7 في المئة إلى 5.73 درهم مسجلا أدنى مستوى إغلاق له في 21 شهرا، حيث تضرر السهم من هبوط سوق العقارات في الإمارة.



وشهد سهم النعيم القابضة للاستثمارات، وهي بنك استثمار مصري، تعاملات هزيلة لدى إدراجه في بورصة دبي حيث أغلق عند 2.40 درهم، بعدما تم تداوله بالبورصة المصرية في نهاية الأسبوع الماضي عند 0.65 دولار، أو ما يعادل 2.39 درهم. وهبط سهم النعيم المدرج في البورصة المصرية يوم الأحد إلى 0.64 دولار.



وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا، لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 0.9 في المئة. ويجتذب سهم سابك أموالا أجنبية مع انضمام الرياض المتوقع لمؤشرات أسواق ناشئة.



ومن بين الأسهم الأخرى التي يفضلها المستثمرون الأجانب سهم مصرف الراجحي الذي زاد 0.7 في المئة وسهم مجموعة سامبا المالية الذي صعد 1.3 في المئة.



وكان سهم الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) من بين الأسهم الأفضل أداء في السوق بصعوده 4.4 في المئة، بعدما أعلنت الشركة عن إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة لمنتجات الألبان والعصائر من شركتين في صفقة لتبادل الأسهم. وستزيد الصفقة عدد أسهم نادك إلى 138.3 مليون سهم من 84.7 مليون.



وهبط مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة تحت ضغط تراجع سهم بنك قطر الأول ثلاثة في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. زاد السهم 0.02 في المئة إلى 7843 نقطة.



- دبي.. تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 3115 نقطة.



- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 4615 نقطة.



- قطر.. هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 8753 نقطة.



- مصر.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 16985 نقطة.



- الكويت.. نزل المؤشر 0.5 في المئة إلى 6632 نقطة.



- البحرين.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 1335 نقطة.



- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.03 في المئة إلى 4803 نقاط.



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