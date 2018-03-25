وزير العدل يلتقي رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة





مدني 25-3-2018م (سونا) - بحث وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل - اليوم - بمقر الإدارة القانونية بحاضرة ولاية الجزيرة مدني؛ خلال لقائه برئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة؛ المستشار العام جمال الدين الطيب رئيس الإدارة وكافة المستشارين بالولاية؛ برفقة مولانا احمد عباس الرزم؛ وكيل وزارة العدل، بحثوا كيفية تطوير العمل الى جانب خلق بيئة قانونية تحقق التوازن العدلي.



واستمع وزير العدل لتقرير مفصل من قبل المستشار العام جمال الدين الطيب عن سير أداء العمل بالوزارة الى جانب الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة القانونية بولاية الجزيرة ،

وأبدى جميل سعادته بالعمل والجهد الذي تقوم به الإدارة القانونية بالجزيرة خاصة في إدارة المسجل التجاري، مشيدا بإخلاصهم وتفانيهم في العمل، مطالبا بضرورة توسعة رقعة المشاركة مع كافة الأجهزة ذات الصلة بالولاية؛ موجها بالمحافظة على موارد الدولة وزيادة الاهتمام بها، مؤكدا بالتزام الوزارة لكافة المعينات لتحسين بيئة العمل

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