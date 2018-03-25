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أخبار محلية - سياسية

وزير العدل لدي لقائه والي الجزيرة : نتطلع لاستحداث قوانين تحارب جرائم التهريب والتعذيب

التاريخ : 25-03-2018 - 07:21:00 مساءً




مدني 25-3-2018م (سونا) - التقى وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل - صباح اليوم - بوالي ولاية الجزيره د. محمد طاهر ايلا؛ وذلك في مستهل زيارة الوزير لولاية الجزيرة لتفقد كافة الإدارات القانونية بجميع أنحاء البلاد، والجهات ذات الصلة، وبحث اللقاء أطر التعاون المشترك والأوضاع الأمنية بالولاية
.وأكد وزير العدل أن الوزارة ترمي الى تحقيق أهداف تدعم الوفاق والتعاون والتنسيق بين المركز والولايات في الشؤون القانونية، مشيرا الى الشروع في تغييرات وتعديلات عدة في القوانين والتشريعات والدستور في المرحلة المقبلة، مشددا على تسليط الضوء على القوانين المتعلقة بجرائم التهريب والتعذيب وإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين والمتعاملين بها، كما تطرق اللقاء الى أهمية تفعيل قانون الإنتاج الزراعي والحيواني وأكد جميل سعي وزارته الحثيث في تحقيق العدالة وهيبة الدولة.

من جانبه أكد والي الجزيرة د. محمد طاهر إيلا على التعاون التام والتنسيق بينه وبين الإدارات القانونية بالولاية، مشيدا بالجهد المبذول من قبل الوزارة في سبيل خلق بيئة قانونية عادلة تضمن لجميع المجتمع الحقوق العدلية في كافة نواحي الحياة، مؤكدا دعمه لتلك الإدارات وفق احتياجاتها لاستمرارية عملها من أجل خدمة المجتمع تماشيا مع برنامج إصلاح الدولة.

بدوره قطع مدير شرطة ولاية الجزيرة بالإنابة اللواء فيصل صالح هدوء الأحوال الأمنية بالولاية، إضافة الى تراجع كبير في معدل الجريمة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ حملة جمع السلاح، مؤكدا سعي الشرطة في معاونة الأجهزة العدلية بالولاية لخلق مجتمع خال من الجريمة.
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