جنوب كردفان تؤكد مواصلة الجهود وصولا للحكومة الإلكترونية

كادوقلي 25-3-2018م (سونا) -



أكدت الأستاذة جواهر موسى الزبير المعتمد برئاسة حكومة جنوب كردفان مسؤول ملف المعلومات؛ مواصلة جهود حكومة الولاية في إكمال الربط الشبكي للمؤسسات والوحدات الحكومية والمحليات وربط الخدمات المختلفة إلكترونياً وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مراكز المعلومات على البرمجيات والشبكات وتصميم المواقع وسد النقص بتعيين خريجين في هذا المجال؛ بغرض الوصول للحكومة الإلكترونية وإنهاء المعاملات الورقية.



وقالت - في تصريحات صحفية عقب احتفال مصغر أقامه مركز المعلومات بالولاية اليوم؛ بأمانة الحكومة باليوم الوطني للمعلومات تحت شعار: ( مستقبل وطن) - قالت إن حكومة الولاية بذلت جهودا مقدرة خلال الفترة الماضية فيما يلي الربط الشبكي القومي والمحلي للوزارات والمجالس والمفوضيات وبعض المحليات بالألياف الضوئية (الفايبر) لتحقيق شعار حكومة بلا ورق مشيرة إلى أن ما تم إنجازه في مجال التحصيل والدفع الإلكتروني وحوسبة ملفات ومرتبات العاملين والتقديم الإلكتروني لخدمات الحج والعمرة؛ إضافة لخدمة نظام المعلومات الجغرافية لوزارة الزراعة وحوسبة نتيجة شهادة مرحلة الأساس عبر برامج إلكترونية؛ أغلقت أبواب الفساد وإتاحة الشفافية والسرعة والسهولة في الحصول على المعلومات وتلقي الخدمات ، واعلنت السعي لاستيعاب (45) خريجا ضمن متبقي مشروع العام الماضي للخريجين لتغطية النقص في مراكز المعلومات بالولاية.



وفي السياق؛ أوضح مدير مركز المعلومات بالولاية الأستاذ صديق موسى أن هذا اليوم يأتي تعظيما لمشروع الحكومة الإلكترونية والحوسبة في جميع أعمال الحكومة وصولا للهدف المنشود.

وقال إن المركز يستعد خلال الأيام القادمة لتركيب راوترات بمحليات القطاع الشرقي التي لم تشملها التغطية بشبكة الألياف الضوئية (الفايبر) بغرض التغلب على التحديات التي تواجه التحول نحو الحكومة الإلكترونية بالولاية.