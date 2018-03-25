وزير الاتصالات القطري:سفن قطرية تصل ميناء بورتسودان الشهر المقبل لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين

سواكن 25-3-2018 (سونا) - أعلن وزير الاتصالات والمواصلات بدولة قطر جاسم بن سيف السليطي الذى يزور البلاد حاليا؛ إرسال سفن قطرية - الشهر القادم ولأول مرة - بهدف تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك .

وقال في تصريح لـ (سونا) خلال زيارته للبلاد؛ والتي بدأها بميناء سواكن اليوم - إن دخول السفن القطرية لميناء بورتسودان ستكون قدم خير للتعاون المتميز وتخدم مصلحة البلدين، مشيرا الى أن العلاقات بين السودان وقطر علاقات تاريخية ولابد من تطويرها والتي أكد عليها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخوه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية.

وأضاف السليطي أن زيارته اليوم تلبية لدعوة من رصيفه المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور وتجيء في إطار التعاون المتبادل بين الوزارتين ومشاهدة المشاريع القطرية بالبحر الأحمر، بالإضافة الى الدخول في شراكات مشتركة بين الموانئ السودانية والقطرية، لافتا إلى أن زيارته اليوم للسودان ثمرة من ثمرات التعاون المشترك الكبير، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة تجديد الاتفاقيات السابقة.

وأشاد الوزير بما شاهده في ميناء بورتسودان، معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال.

