والي شمال دارفور ووفد حزب حركة تحرير السودان القومي يبحثان الراهن السياسي

الفاشر 25ــ3ــ2018م (سونا) - بحث والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف ابراهيم - اليوم - بمكتبه بأمانة حكومة الولاية بالفاشر؛ مع وفد حزب حركة تحرير السودان القومى بقيادة الدكتور بشارة حسن الطاهر؛ نائب رئيس الحزب وعدد من أعضاء وقيادات الحزب بالولاية، بحثوا الراهن السياسي بالبلاد ومستوى التنسيق وأوجه التعاون المشترك بين الحزبين فى إطارسعي الحزبين لتعزيز الاستقرار السياسي بالولاية و دعم مسيرة السلام والتنمية والإعمار .

وأوضح الدكتور بشارة - فى تصريح صحفي عقب اللقاء - أن والي الولاية أكد - خلال اللقاء - التزام حكومة الولاية بإنفاذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى والتى تسعى لتوسيع دائرة المشاركة للأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطني، مؤكدا جدية حزب المؤتمر الوطني للتعاون والعمل بروح الشراكة السياسية مع كل الأحزاب والحركات الموقعة علي السلام من أجل بناء الوطن وإرساء دعائم السلام الاجتماعي .

وقال د. بشارة إن اللقاء تطرق - بالبحث - للاستعدادات المبكرة للانتخابات العام 2020 وأهم التحديات التى تواجه المرحلة المقبلة بالولاية، مشيرا الى أن حزبه قد أعد خطة متكاملة لدعم مشاريع العودة الطوعية والسلام والاجتماعي بمشاركة أعضاء ومكاتب الحزب بالولاية.