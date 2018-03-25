الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:40:00 PM

أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس البرلمان تلتقي وزير ديوان الحكم الاتحادي

التاريخ : 25-03-2018 - 07:27:00 مساءً
الخرطوم 25-3-2018م (سونا) - بحثت الدكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس المجلس الوطني خلال لقائها بمكتبها اليوم الأستاذ حامد ممتاز، وزير ديوان الحكم الاتحادي قانون الحكم اللامركزي وعلاقته بالولايات، وأكدت بدرية استعداد المجلس لتنظيم ورشة حول القانون حال إيداعه منضدة المجلس الوطني.
وأبانت أن قانون الحكم اللامركزي يحتاج الى تقييم وتقويم حتي يتسق بين المركز والولايات، ودعت الى اهمية الإسراع لإيداع القانون، مشيرة الى دور مجلس الولايات حتى تلتزم حكومات الولايات بمخرجاته ونصوصه بجانب دعمه التعاون بين الديوان وولاة الولايات والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية.
من جانبه؛ أكد ممتاز حرص ديوان الحكم الاتحادي على إجازة القانون حتى تكتمل بنيات الديوان، موضحا أن قانون الحكم الاتحادي يحكم السلطة ويوضح الواجبات والاختصاصات للولايات ودور الولاة ، كما يعمل على تنسيق الجهود بين الديوان والولايات.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء