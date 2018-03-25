نائب رئيس البرلمان تلتقي وزير ديوان الحكم الاتحادي

الخرطوم 25-3-2018م (سونا) - بحثت الدكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس المجلس الوطني خلال لقائها بمكتبها اليوم الأستاذ حامد ممتاز، وزير ديوان الحكم الاتحادي قانون الحكم اللامركزي وعلاقته بالولايات، وأكدت بدرية استعداد المجلس لتنظيم ورشة حول القانون حال إيداعه منضدة المجلس الوطني.

وأبانت أن قانون الحكم اللامركزي يحتاج الى تقييم وتقويم حتي يتسق بين المركز والولايات، ودعت الى اهمية الإسراع لإيداع القانون، مشيرة الى دور مجلس الولايات حتى تلتزم حكومات الولايات بمخرجاته ونصوصه بجانب دعمه التعاون بين الديوان وولاة الولايات والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية.

من جانبه؛ أكد ممتاز حرص ديوان الحكم الاتحادي على إجازة القانون حتى تكتمل بنيات الديوان، موضحا أن قانون الحكم الاتحادي يحكم السلطة ويوضح الواجبات والاختصاصات للولايات ودور الولاة ، كما يعمل على تنسيق الجهود بين الديوان والولايات.