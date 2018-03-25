المالية بجنوب دارفور تنظم ورشة تدريبية لمنسوبي المراجعة الداخلية

نيالا 25-3-2018 (سونا) - نظمت وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية جنوب دارفور ورشة تدريبية لمنسوبي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تحت شعار: ( بناء القدرات وتطوير الأداء) برعاية الأستاذ الحافظ عطا المنان وزير المالية، حيث ناقشت الورشة قانون المراجعة الداخلية الولائي المفصل بمواده التسع عشرة، بهدف تبصير العاملين بها .

من جانبها خاطبت الأستاذة نهى محمد يعقوب مدير إدارة المراجعة الداخلية الورشة مرحبة بالبرفيسور أمين الكنزي خبير التدريب الذي قدم تنويرا عن التخطيط السليم والرقابة الذاتية وأثره على رفع كفاءة المراجعين.

فيما قدم مستشار وزارة المالية والاقتصاد مولانا حمدي الطاهر رؤية متكاملة عن المراجعة الداخلية وقوانينها، وأضاف قائلا : إن قانون المراجعة الداخلية هو المكمل لقانون المراجع القومي.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تأدية المراجع مهامه وفقا لقانون المراجعة، وتبصير المجتمع - عبر الوسائل الإعلامية - بحصانتهم أثناء تأديتهم للواجب .

