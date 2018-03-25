سفير دولة قطر لدى السودان: العلاقة بين البلدين تشهد تطورا وتسير في المسار الصحيح

الخرطوم 25-03-2018م (سونا) - أكد سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي أن العلاقة بين السودان وبلاه تشهد تطورا يوما بعد يوم وتسير في المسار الصحيح.

وقال في تصريح لـ "سونا" ان زيارة وزير المواصلات والاتصالات القطري للسودان تتويج للعلاقة الطيبة بين البلدين وهي واحدة من توجيهات صاحب السمو امير دولة قطر واهتمامه بالسودان واهتمام فخامة الرئيس البشير بتطوير العلاقة ايضا.

واشار السفير الى أن الوفود القطرية على تواصل لزيارة السودان ورغبة المستثمرين القطريين بالسودان.

وأكد ان حجم التبادل التجاري بين البلدين متطور وفي زيادة دائما، مشيرا الي ان اتفاق وزارتي النقل بانشاء ميناء مشترك دليل على زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي.



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