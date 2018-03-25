رئيس الجمهورية يستقبل وزير المواصلات والاتصالات القطري

الخرطوم 25-3-2017 م (سونا) استقبل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ببيت الضيافة مساء اليوم وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي والوفد المرافق بحضور وزير النقل مهندس مكاوي محمد العوض وسفير قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي .

واوضح السليطي في تصريحات صحفية انه نقل تحيات امير دولة قطر لرئيس الجمهورية مشيرا إلى ان اللقاء بحث تأهيل ميناء سواكن وتم التوصل الى عدد من التفاهمات في هذا الصدد .

واعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل غدا للاستثمار في ميناء سواكن الواعد عبر شراكة لمصلحة البلدين، لافتا الى ان السفن القطرية ستبدأ ابتداء من الشهر القادم رحلات من ميناء حمد القطري الى ميناء سواكن كبداية للتعاون .

واكد وزير النقل المهندس مكاوي أنه تم تأهيل رصيفين لاستقبال الجيل الخامس من السفن بسعة 100 الف طن، مشيرا الى أن المشروع يمر بثلاث مراحل تبدأ 500 مليون دولار وتنتهي ب 4 مليارات دولار لخدمة البلدين ودول الجوار .





