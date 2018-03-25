وزير النقل : اتفاقية مع قطر في مجال الموانئ البحرية

سواكن 25-3-2018 ( سونا) اكد المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور عن توقيع اتفاقية غدا لتجديد الاتفاقيات والشراكات بين السودان ودولة قطر في مجال الموانئ البحرية.

وقال في تصريح لـ(سونا) اليوم خلال زيارته إلى ميناء سواكن رافقه خلالها وزير المواصلات والاتصالات بدولة قطر جاسم بن سيف السليطي قال ان زيارة الوزير القطري والوفد المرافق له تجيء في اطار التعاون المشترك ومشاهدة وتفقد المشروع القطري لانشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر يخدم السودان والدول المجاورة كما يخدم السفن المارة على البحر الاحمر كشراكة سودانية قطرية.

واشاد مكاوي باهتمام دولة قطر بالاستثمار في السودان واشار الى انه سيبحث مع الوزير القطري التعاون في مجال النقل كما سيجري الوزير عدة لقاءات مع المسئولين.

