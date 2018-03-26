السعودية تتصدى لسبعة صواريخ أُطلقت من اليمن ومقتل مصري في الرياض

الرياض 26-3-2017م( بي بي سي)- تصدت السعودية لسبعة صواريخ أُطلقت على أراضيها من اليمن الأحد، في ما يبدو أنه هجوم للحوثيين يتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء هجمات التحالف بقيادة االسعودية على اليمن، وذلك حسبما قال المتحدث الرسمي باسم التحالف.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، إن ثلاثة صواريخ كانت باتجاه الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان.

وأدى اعتراض الصواريخ إلى تناثر شظايا على بعض المناطق السكنية، ونجم عن ذلك مقتل مقيم مصري واحد وإصابة اثنين آخرين وأضرار مادية، حسبما قال المالكي.

وقالت وكالة أنباء سبأ، التابعة للحركة الحوثية، إن الانفجار استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ من طراز بركان H2.

وفي الرابع من نوفمبر 2017 تصدت القوات السعودية لصاروخ كان يستهدف مطار الرياض الدولي، وآنذاك وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجوم بأنه "يرقى لعمل حربي" ضلعت فيه إيران.

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص في اليمن منذ مارس 2015 عندما شنت السعودية وعدد من الدول العربية السنية حملة عسكرية ضد الحوثيين، الذين فرضوا سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء وأجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار.