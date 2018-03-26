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الناخبون في مصر يتوجهون لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

التاريخ : 26-03-2018 - 08:47:00 صباحاً
القاخرة 26-3-2018م( وكالات)- يتوجه الناخبون في مصر اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحان هما الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
ويحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة أيام.
ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في الثاني من أبريل المقبل، وإذا لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 ستجرى جولة إعادة في 24 من الشهر ذاته.
ويسعى الرئيس السيسي للفوز بولاية ثانية في الوقت الذي دعا معارضون إلى مقاطعة الانتخابات.
وعشية الانتخابات، جابت حافلات وسط القاهرة تحمل مكبرات صوت تنطلق منها أغان تحث الناخبين على التوجه إلى لجان الاقتراع.
ولصقت على الحافلات التي تتبع محافظة القاهرة لافتات تحمل شعارات مثل "خليك إيجابي" و"شارك في انتخابات الرئاسة 2018".
ورفعت قوات الأمن المصرية من الشرطة والجيش المكلفة بتأمين الانتخابات حالة الاستعداد بين صفوفها قبل ساعات من بدء التصويت.
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