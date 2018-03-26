صحيفة تلغراف :الاتحاد الأوروبي لا يستبعد تفكيك شركة غوغل

لندن 26-3-2018م(وكالات )- أبدى الاتحاد الأوروبي "شكوكا خطيرة" إزاء سيطرة عملاق التكنولوجيا غوغل، ولم يستبعد تفكيك الشركة، وذلك وفقا لتحذير من جانب مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون المنافسة، حسب ما نقلته صحيفة تليغراف البريطانية.

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاجر، عن اعتقادها بأن التهديد بتفكيك غوغل إلى شركات أصغر يجب أن يبقى مطروحا، وفقا للصحيفة.

وتواجه شركة غوغل حاليا قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي، بشأن ممارساتها التجارية مع الشركات الصغيرة، التي تستفيد من خدماتها.

وكانت مارغريت فيستاجر قد قالت، العام الماضي، إن مزيدا من القضايا يتوقع رفعها على غوغل في المستقبل، بعد أن فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية، بلغت 2.4 مليار دولار، على الشركة صاحبة محرك البحث الأشهر في العالم، وطلبت من الشركة التوقف عن محاباة خدمتها الإعلانية.

وتقوم المفوضية الأوروبية حاليا بإعداد قواعد جديدة، تهدف لتنظيم مواقع التجارة الإلكترونية، ومتاجر التطبيقات ومحركات البحث، لكي تصبح أكثر شفافية في طريقة عرض نتائج البحث، دون استبعاد بعض الخدمات من تلك النتتائج.

ولم يتسن الاتصال بمكتب المفوضة الأوربية لشؤون المنافسة على الفور، للتعليق على تقرير صحيفة تليغراف.

