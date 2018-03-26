وزير الخزانة الاميركي: لا نخشى حربا تجارية وماضون بالرسوم على سلع صينية

واشنطن26-3-2018 م( أ - ف - ب ) - أكد وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين الاحد ان الرئيس دونالد ترامب ينوي فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على واردات من الصين، مؤكدا ان بلاده لا تخشى حربا تجارية وأن هذا الاجراء سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى الطويل.



وشدد منوتشين في مقابلة مع شبكة "فوكس" الاخبارية على انه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع الصين فان ترامب سيفرض الرسوم على قطاعات تقول واشنطن ان بكين سرقت فيها تكنولوحيا اميركية.



وقال منوتشين "سنمضي قدما في رسومنا. نحن نعمل على ذلك".



والجمعة حذرت الصين الولايات المتحدة من انها "لا تخشى قيام حرب تجارية"، مهددة بفرض رسوم بقيمة ثلاثة مليارات دولار على واردات اميركية ردا على الاجراءات التجارية الاميركية الجديدة.



وفي مقابلته الاحد كرر الوزير الاميركي ما كان اعلنه ترامب من "اننا لسنا خائفين من الحرب التجارية" لكنه اوضح انه اجرى "محادثات مثمرة جدا مع رئيس الوزراء (الصيني)".



وقال منوتشين "انا متفائل بحذر بتوصلنا الى اتفاق، لكن اذا لم يحصل ذلك فسنمضي قدما بهذه الرسوم. لن نتريث في تطبيقها ما لم نتوصل الى اتفاق مقبول يحظى بموافقة الرئيس".



وعلى الرغم من تراجع البورصات العالمية بسبب قرار ترامب، الا ان وزير الخزانة شدد على ان هذه الاجراءات ستكون مفيدة للاقتصاد على المدى الطويل.



وقال منوتشين "على المدى القصير ستكون السوق متقلبة (لكن) الموضوع الاهم هو اين ستكون (السوق) على المدى الطويل".



وتابع منوتشين "اعتقد ان ما نقوم به سيكون على المدى الطويل جيدا جدا للاقتصاد الذي كان يدفع باتجاه تجارة حرة ونزيهة".



ولفت الى ان فتح الصين لاسواقها سيوفر فرصا هائلة للشركات الاميركية.

