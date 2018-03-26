مقتل خمسة مدنيين في هجوم لبوكو حرام في النيجر

نيامي 26-3-2018م(أ ف ب )- قتل خمسة مدنيون على الأقل وأصيب آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف سوقا تجارية في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع نيجيريا وشنه مسلحون من جماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة، كما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس الأحد.

وقال أحد سكان بلدة تومور في منطقة ديفا التي وقع فيها الهجوم في تصريح لفرانس برس إن "بوكو حرام وصلوا الى ساحة السوق التجاري غروب يوم الجمعة وراحوا يطلقون النار على الجموع وينهبون البضائع".

وأكد هذه الرواية مسؤول محلي منتخب، مشيرا في تصريح لفرانس برس ان الهجوم اوقع "خمسة قتلى على الاقل جميعهم مدنيون" اضافة الى "العديد من الجرحى".

من ناحيته قال التلفزيون الرسمي ان "الصدمة عارمة: هذا الهجوم الثاني لبوكو حرام (بعد هجوم اول في يناير) هز السكان وروّعهم"، من دون ان يورد اي حصيلة للهجوم.

واضاف التلفزيون ان حاكم منطقة ديفا محمدو الوالي-دان زار السبت بلدة تومورو "لتقديم التعازي" الى اهالي الضحايا و"تشجيع" العسكريين الذين "دحروا" المهاجمين.

وأكد الحاكم على مسامع اهالي تومور ان "سنة 2018 ستكون حاسمة في الحرب ضد بوكو حرام".

وكانت البلدة نفسها شهدت في منتصف يناير هجوما نفذه مسلحون من بوكو حرام واسفر عن مقتل سبعة جنود واصابة 17 آخرين.

ويأتي هذان الهجومان بعد اشهر طويلة من الهدوء في المنطقة التي كانت تشهد منذ فبراير 2015 اعتداءات متكررة لبوكو حرام.

