الملتقي السنوي الثامن لمديري الأكاديمية الوطنية للتدريب بالولايات يختتم أعماله بالروصيرص

الروصيرص 26-3-2018(سونا)- تسلم حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق مساء أمس بقاعة المؤتمرات بمدينة سد الروصيرص توصيات ملتقي مديري الأكاديمية الوطنية للتدريب وبناء القدرات الذي استضافته الولاية.

ودعت التوصيات الي حاكمية التدريب في كافة المستويات الحزبية وربطه بتولي المناصب والزام الولاة برعاية الاكاديمية وتخصيص مقار لها خارج دور الحزب وتخصيص مواقع الكترونية والتخطيط المبكرللاعمال مع تفعيل دور الاكاديمية في اصلاح البيئة السياسية عبر التدريب الممنهج والبدء الفوري للتخطيط لانتخابات 2020م وتفعيل السجل التدريبي .

واشاد احمد ابوالقاسم نائب المدير العام للاكاديمية بتفاعل حكومة الولاية والمشاركة الفاعلة لكافة المؤسسات لانجاح الملتقي وثمن ابوالقاسم مجهودات فرع الاكاديمية بالولاية لاهتمامه وحرصه على توفير كافة المتطلبات وتهيئة المناخ الملائم للمشاركين.

ووجد الملتقي السنوي الثامن الترحاب من قبل الولاية وبحث في جدول اعماله موضوعات التمويل والتحول الي مؤسسة وناقش المشاركون اللوائح الادارية والمالية بجانب مناقشة التقارير وفق مؤشرات الاداء وجاءت ولاية شمال دارفور في المركز الاول والنيل الازرق ضمن الثلاث الاوائل.

كما تداول المشاركون خطة الاكاديمية للعام 2018 وانتخابات 2020 مواكبة لمخرجات الحوار الوطني وسعي الاكاديمية لخلق بيئة حزبية والعمل من أجل انتخابات حرة ونزيهة وتم التأمين علي السجل التدريبي الالكتروني.