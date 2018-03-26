الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 0.299 واليورو يرتفع إلى 0.370

الكويت 26-3-2018 م(كونا) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند 299ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 370ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 424ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند 316ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة انخفض سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى في تعاملات الاسبوع الماضي بسبب استمرار عملية جني الارباح في حين واصل الجنيه الاسترليني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي ليسجل أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع بعد أن توصلت بريطانيا إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

