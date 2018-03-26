سفيرالسودان لدى السعودية يطمئن على سلامة السودانيين بالمملكة

الرياض 26-3-2018م (سونا) - إطمأن السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية على سلامة الرعايا السودانيين المقيمين بالمملكة بعد عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة ونجاح اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي مساء امس الأحد حيث تم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان ، وتم اعتراضها جميعاً وتدميرها مما أدى لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية .

وأعرب "السنوسي " عن قلقه إزاء العملية التي استهدفت حياة المدنيين، مشيدًا بالرد الدفاعي الفعال من قبل القوات الجوية الملكية السعودية.

وقال " نحمد الله على سلامة جميع المواطنين السودانيين المقيمين في المملكة وإن السفارة وبعد التواصل مع جميع منسوبيها بمنطقة الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان قد اطمأنت على المقيمين السودانيين وذويهم وأن الجميع بخير ولله الحمد .

كما قدم سعادته واجب العزاء لسفير جمهورية مصر الشقيقة في استشهاد مقيم واصابة آخرين من الجالية المصرية إثر الأحداث .

