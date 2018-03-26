الحكومة المالية تدخل تعديلات جديدة على القانون الانتخابي

باماكو 26-3-2018م(بانا) - تبنّت الحكومة المالية مسودة قانون تتعلق بتعديل القانون رقم 048- 2016 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016 المتضمن للقانون الانتخابي الذي كشف تطبيقه بعض الصعوبات والثغرات التي يتعين معالجتها، حسب ما علمت وكالة بانابريس لدى الوزارة المالية للإدارة الترابية واللامركزية.

وتضيف المسودة الجديدة إلى القانون الانتخابي عددا من التعديلات منها إلغاء التصويت المعجل لأعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن وإنشاء لجان مركزية على مستوى الولايات والدوائر والسفارات والقنصليات لجمع الأصوات في الاستفتاء وتحديد مهلة لوزارة الإدارة الترابية لإعلان النتائج المؤقتة للاستفتاء واختيار اسم العائلة كأساس للترتيب الأبجدي في تسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية وتحديد مدة الإقامة الدنيا للتسجيل على القائمة الانتخابية في بلدية الإقامة.

كما تخص التعديلات تحديدا لعمليات التسجيل على القوائم الانتخابية وتوسيع السلطات المكلفة بتوثيق قرار رفض التسجيل على القوائم الانتخابية للمعنيين كي تشمل ممثل الدولة في الدائرة والسفير والقنصل، إضافة إلى استبدال بطاقة التعريف ببطاقة الناخب وتحديد المعلومات الواردة على بطاقة التصويت وتحديد الحد الأدني من الناخبين في مكتب التصويت.

وشملت المسودة أيضا استشارة ممثلي الأحزاب السياسية بشأن إنشاء مكاتب التصويت وإعطاء الأغلبية والمعارضة إمكانية اقتراح أعضاء المكاتب والضبط الصارم للتصويت بالوكالة ومركزة النتائج على مستوى الدوائر.

وينص مشروع القانون كذلك على أنه في حالة عدم توفر بطاقة الناخب، يمكن للناخبين المسجلين استخدام بطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب.

وستنظم مالي العام الجاري، انتخابات عامة بما فيه الرئاسيات التي ستجري يوم 29 يوليو.

