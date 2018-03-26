السرّاج يتسلم أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى ليبيا

طرابلس 26-3-2018م(بانا) - تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، أوراق اعتماد سفراء سبع دول جُدد لدى ليبيا، من بينهم سفير رواندا، ما يبرهن على تطبيع الوضع في طرابلس مع العودة التدريجية للبعثات الدبلوماسية إليها.

وجرى الحفل بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، يوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وهي خطوة تعكس مواقف هذه البلدان الداعمة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على "فيسبوك" إن "السفراء الجدد السبعة المعتمدين هم سفير جمهورية رواندا شيخ صالح هابمانا، وسفير مملكة النرويج ستين إرنه روسنسو، وسفير الفاتيكان المونسيور دي آريكو، وسفير جمهورية بنغلاديش شيخ سكندر، وسفير كندا هيلاري شايلدز، وسفير كوريا الجنوبية تشوي سونغ سو، وسفير باكستان ساجد إقبال".

وأوضح المكتب الإعلامي أن السفراء المعتمدين نقلوا للسراج تحيات قادة دولهم، وعبروا خلال الاحتفالية عن شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدين دعم بلادهم لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج للخروج بليبيا من الأزمة الراهنة، كما أكدوا حرص دولهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن السفراء المعتمدين أكدوا في كلماتهم تطلع بلدانهم إلى تطوير علاقات التعاون المشترك مع ليبيا، ودعم الشعب الليبي الصديق متمنين التوفيق والنجاح لرئيس المجلس الرئاسي في مهامه وللشعب الليبي التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب السراج عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد سفراء هذه الدول الصديقة وسفير الفاتيكان مثمناً موقف بلدانهم الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني، كما أشاد برسالة الفاتيكان الداعية للسلام والتسامح ونهج الحوار.

ودعا السراج السفراء الجدد إلى العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وبلدانهم، وأن تساهم دولهم في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، حيث يتطلع الليبيون إلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ابتداءً من هذا العام، وفق المكتب الإعلامي.