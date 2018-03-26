53 قتيلا على الأقل في حريق ضخم بمركز تجاري في روسيا

موسكو 26-3-2018م (بى بى سى ) - أفادت تقارير بمقتل 53 شخصا على الأقل إثر اشتعال النيران في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، في منطقة سيبيريا الروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية إن 16 طفلا في عداد المفقودين.

واندلعت النيران في طابق علوي بمركز وينتر شيري التجاري، وكان العديد من الضحايا داخل إحدى دور السينما.

وأظهر فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، أشخاصا يقفزون من النوافذ هربا من النيران.

وتصاعد الدخان من النوافذ، بينما عمل رجال الإطفاء على إخلاء العقار.

وتقع مدينة كيميروفو، وهي مركز رئيسي لإنتاج الفحم، على مسافة 3600 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو.

يضم المركز التجاري، الذي افتتح عام 2013، دورا للسينما ومطاعم، وأماكن لممارسة رياضة البولينغ وحمامات البخار، وحديقة حيوان للأطفال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران يعتقد أنها بدأت في جزء من المبنى، يضم الأماكن الترفيهية.

وقال فلاديمير تشيرنوف، نائب حاكم منطقة كيميروفو، إن 13 جثة عثر عليها في إحدى قاعات السينما.

وقالت لجنة تحقيق روسية في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية انهار سقفا دارين للسينما".

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن أفراد خدمات الطوارئ تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص من المبنى، وإنقاذ 20 آخرين.

ولم يعرف سبب الحريق بعد، لكن السلطات الروسية شرعت في التحقيق.

