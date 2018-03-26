خلال مخاطبته ملتقى الشراكة الهندية - الأفريقية ، الجاز يستعرض فرص الاستثمار فى السودان

الخرطوم فى 26-3-2018م (سونا) - أشاد الدكتور عوض أحمد الجاز مساعد رئيس الجمهورية مسئول ملفات البركس بمستوى التعاون الهندي الإفريقي خاصة مع السودان مؤكداً على أن العلاقات بين الهند والسودان تاريخية .

وعدّد الجاز خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث عشر للشراكة الهندية الأفريقية المنعقد بالعاصمة الهندية دلهي في الفترة من 25 - 27 مارس 2018م الفرص الاستثمارية بالسودان خاصة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي والطاقات البديلة والمتجددة.

ودعا الجاز في كلمته أمام المؤتمر رجال الأعمال والشركات الهندية لزيارة السودان مبينا أن السودان سيوقع عدداً من الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة بالطاقات البديلة والتقانات.

من جانبه أشاد سفير السودان لدى الهند سعادة السفير سراج الدين حامد بالعلاقات الهندية السودانية وما شهدتها من تطور في كافة المجالات ، مثمناً انعقاد مؤتمر الشراكة الهندية الأفريقية مضيفا إن هذا الملتقى يمثل منصة استثمارية يلتقي فيها ممثلو الحكومات الأفريقية والشركات مع القطاعين العام والخاص بالهند لما فيه مصلحة القارة الأفريقية.

ويذكر أن المؤتمر سيختتم أعماله يوم غد الثلاثاء السابع والعشرين من مارس الجاري وينتظر أن يخاطبه رئيس الوزراء الهندي.

