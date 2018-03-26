وزير العدل يضع حجر الأساس لمكتب المسجل التجارى والعون القانونى بولاية القضارف

القضارف 26-3-2018م(سونا)- وضع وزير العدل دكتور إدريس جميل حجر الأساس لمكتب المسجل التجارى والعون القانوني والمجمع السكني بحضور وإلي القضارف المهندس ميرغنى صالح سيد أحمد والنائب العام بالولاية ورئيس المجلس التشريعي .

وخلال مخاطبته الاحتفال أشار وزير العدل الي الأدوار الكبيرة والمقدرة لولاية القضارف تجاة الوطن مؤكدا دعمه لكافة قضايا الولاية بالمركز .

وحيا وزير العدل التنسيق الكبير بين حكومة الولاية والأجهزة العدلية والقضائية والشرطية وأعلن عن تسجيل الشركات بالولاية خلال الفترة المقبلة.

وأكد تفعيل دور الإدارة الأهلية وتمكينها للاضطلاع بدورها مؤكدا إصدار القوانين لتفعيل الإدارة الأهلية وأعلن وزير العدل عن وضع القوانين الرادعة لمكافحة تهريب البشر والسلع وتفعيل قانون أصحاب المهن الإنتاجية والحيوانية .

كما أكد إنزال العديد من القوانين الاتحادية على المستوى الولائى لمعالجة العديد من المشاكل من أجل مواصلة التعاون وبسط هيبة دولة القانون .

من جهته أكد وإلى القضارف اهتمام الدولة من أعلى مستوياتها بأمر تحقيق العدل بين الناس مشيرا الي التعاون والتنسيق المشترك بين حكومة الولاية والأجهزة العدلية.

وأشار الوالى الي استقلال السلطة العدلية والقضاء السودانى وتمتعهما بالحرية الكاملة مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق العدالة وبسط حكم القانون .

