تشريعي غرب كردفان يختتم عقد جلساته في دورة الانعقاد السابعة

الفولة 26-3-2018م(سونا) -اختتم المجلس التشريعي لولاية غرب كردفا ن جلساته في دورة الانعقاد السابعة برئاسة الاستاذ الشريف محمد عباد رئيس المجلس .

وقال رئيس المجلس في تصريح (لسونا ) إن دورة الانعقاد المنتهية شهدت خطاب الوالي الذي حوى انجازات واداء حكومته خلال المرحلة الماضية وقد تم تداوله بين الاعضاء وتمت اجازته .

كما استمع المجلس الى تقارير الوزارات عن اداء النصف الاخير من العام الماضي (2017) وتمت مناقشتها واجازتها .

كما اودع الوزراء خطط وزاراتهم للعام الحالي (2018) واحيلت للجان المختصة .

واجاز المجلس قانون الاستثمار في صورته الجديدة ليواكب اوضاع الولاية المستقرة ويشجع على الاستثمار في مواردها المتعددة .

وقال عباد ان المجلس تلقى عددا من المسائل المستعجلة من بعض اعضائه وقد تناولت بعض هموم المواطنين وقضاياهم وتمت الاجابة عليها من قبل الوزراء المختصين ، كما تلقى المجلس عددا من المبادرات الاجتماعية التي تعزز جهود الامن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي مبينا إن المجلس تبنى هذه المبادرات وسيعمل على دعمها وعكسها على ارض الواقع .

واكد رئيس المجلس التشريعي بغرب كردفان علي التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي من أجل قضايا الولاية المختلفة مشيرا إلى حرص المجلس على أداء دوره الرقابي والتشريعي من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقه وحمله لقضايا وهموم المواطنين .