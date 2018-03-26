السودان وقطر يوقعان على إتفاقية لتطوير ميناء عثمان دقنة

الخرطوم26-3-2018م (سونا ) - إنعقدت صباح اليوم بوزارة النقل والطرق والجسور المباحثات السودانية القطرية المشتركة بشأن تطوير ميناء الأمير عثمان دقنة بمدينة سواكن بولاية البحر الاحمر

ورأس الجانب السوداني المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور فيما رأس الجانب القطرى المهندس جاسم بن سيف بن الصليطى وزير المواصلات والاتصالات .

وتم خلال المباحثات التوقيع على اتفاق مبدئي لتطوير الميناء المشترك حيث وقع عن الجانب السودانى المهندس عبدالحفيظ علي صالح مدير الموانئ البحرية بوزارة النقل والطرق والجسور وعن الجانب القطري السيد حسن بن الحسن الهيل مستشار الوزير رئيس اللجنة المشتركة بين البلدين لقطاع النقل بحضور سفير دولة قطر .

وأشاد المهندس مكاوي خلال مخاطبته حفل التوقيع بإهتمام دولة قطر وسعيها لإستمرار التعاون المشترك مع السودان فى كافة المجالات مرحبا بزيارة الوزير القطري والتي وصفها بالمهمة والأولى من نوعها والتى جاءت تمتينا للعلاقات وفقا لتوجيهات قيادتي البلدين .

وقال إن هذا اليوم يعد يوما مشهودا معلنا عن بدء العمل بعد التوقيع خاصة وأن هنالك لجان كانت تعمل من أجل العمل ، مشيرا الى أن الاتفاق يشمل جوانب كثيرة منها التدريب والاستثمار .

وأعلن الوزير القطري بدء العمل فى تطوير الميناء بعد دراسة الخطة الاستراتيجية ، مبينا بأن عددا من السفن ستصل الميناء بداية الشهر المقبل بهدف التعاون المشترك لافتا أن بلاده تتطلع للمزيد من الاستثمار في السودان حسب الخطة المدرجة .

وقال إن الميناء يستخدم لجلب المواشي السودانية لدولة قطر لتحقيق المصلحة بين البلدين كما أن الاتفاق شمل إتفاقيات أخرى فى المجال الاقتصادي .

ورحب مدير الموانئ البحرية المهندس عبدالحفيظ على بزيارة الوفد القطرى مبينا أن الزيارة حققت أهدافها دعما لمسيرة البلاد من أجل تطوير ميناء عثمان دقنة مشيرا الي أن الدراسة التى خطط لها لتطوير الميناء بنيت على أسس عالمية .







