رئيس الجمهورية يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع كافة دول العالم

الخرطوم 26-3-2018م( سونا)- أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حرص السودان على تعزيز علاقاته مع كافة دول العالم من أجل تعزيز العلاقات ودفعها بما يحقق الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك .

جاء ذلك لدي تسلمه اليوم أوراق إعتماد سفيري الهند واليابان لدى السودان بالقصر الجمهوري بحضور السفير محمد عبد الله إدريس وزير الدولة بالخارجية .

وقال السفير محمد عبد الله وزير الدولة بالخارجية فى تصريحات صحفية إن رئيس الجمهورية أكد للسادة السفيرين دعمه الكامل لهما من أجل تطوير علاقات السودان ببلديهما فى كافة المجالات ، وأن علاقات السودان معهما تاريخية وأزلية وأنهما شريكان كبيران للسودان.

ولفت وزير الدولة بالخارجية الى أن السفيرين أكدا حرصهما على خلق شراكات إستراتيجية مع السودان وتعزيز العلاقات خاصة فى المجالين الاقتصادي والاستثماري.

الى ذلك أكد سفير اليابان لدى السودان انه سيعمل على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين مؤكدا دعم بلاده للسودان في كافة المجالات وقال " سنعمل من أجل التعاون والشراكة مع السودان "

من جانبه وصف السيد راقندرا براساد سفير الهند لدى السودان العلاقات السودانية الهندية بانها متميزة ومتطورة وقال انه سيعمل على تطويرها وتعزيزها فى كافة المجالات ".

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