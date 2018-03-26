بكرى يوجه مفوضية حقوق الإنسان بالإسراع فى إعداد تقرير عن حقوق الإنسان في السودان

الخرطوم فى26-3-2018م ( سونا ) - وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكري حسن صالح، المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالإسراع فى إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى السودان باعتبارها جهة مستقلة مع مراعاة المرتكزات الأساسية حتى يخرج التقرير بشكل شامل يعكس واقع حقوق الإنسان بالسودان فى المحيطين الاقليمي والدولي ويسهم فى تصحيح الكثير من المسارات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري وفد المفوضية القومية لحقوق الانسان برئاسة السيدة حرية اسماعيل عبد المحسن رئيسة المفوضية.

وقال د. حبيب يونثان حماد نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان فى تصريحات صحفية عقب اللقاء ان النائب الأول وجه المفوضية بضرورة الاهتمام بالعمل الإعلامي لتحقيق الانفتاح الكلي من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد والمجتمعات فى السودان وتحقيق نشر حقوق الإنسان عبر القانون والدستور والمواثيق الدولية.

وأبان أن النائب الأول أكد دعم رئاسة الجمهورية اللامحدود للمفوضية حتى تؤدي دورها المنوط بها باعتبارها مفوضية وطنية مستقلة فى الوظائف والسياسات والقرارات من أجل أداء دورها وفقا للخارطة الأساسية لحقوق الإنسان فى السودان .

وقال نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان انه قدم تنويرا للنائب الأول حول أداء المفوضية للنصف الأول من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 وفقا للخطة الاستراتيجية للمفوضية فى إطار دورها الرامي لتعزيز حماية حقوق الإنسان فى السودان .





