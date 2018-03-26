وزير النفط والغاز يبحث أوجه التعاون مع سفيرة فرنسا بالسودان



الخرطوم 26-3-2018م(سونا)- بحث وزير النفط والغاز د. عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن سبل التعاون الفني في مجال صناعة النفط والغاز مع سفيرة فرنسا بالخرطوم السيدة إيمانويل بلاتمان.

وثمن د. عبد الرحمن أهمية التعاون الفني بين البلدين وذلك لما لهما من تجربة رائدة فى صناعة النفط والغاز، مستعرضاً تجربة السودان التي مكنته من توطين الصناعة وإدارة كافة العمليات الفنية داخل القطاع بأيدٍ سودانية علاوة على فوائدها الاقتصادية .

وأوضح أن الشركات الفرنسية كان لها السبق في صناعة البترول السوداني منذ الخمسينيات مثل توتال وشلمبرجير.

وأستعرض د. عبد الرحمن الفرص الواعدة التي يتمتع بها القطاع في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، مؤكداً أن الوزارة أعدت كافة البيانات ودراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المطروحة للاستثمار، داعياً الشركات الفرنسية ذات الإمكانيات الكبيرة والتقنيات الحديثة للولوج إلى قطاع النفط.

من جانبه أبدت السفيرة إيمانويل بلاتمان رغبة بلادها في تطوير آفاق للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار والاستفادة من إمكانيات السودان الاستثمارية والفرص المُتاحة، مؤكدا رغبة الشركات الفرنسية فى الاستثمار بالسودان.

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