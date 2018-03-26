قائد اللواء الخامس مشاة بالفاو يستقبل القافلة الخيرية لدعم الكتيبة 117



الفاو 26-3-2018م (سونا)- استقبل العميد الركن يوسف يعقوب يوسف قائد اللواء الخامس مشاة والأستاذ هشام محمد عثمان مدير الهيئة الخيرية بالولاية وعدد من ضباط وضباط صف وجنود اللواء الخامس مشاة بالفاو ، قافلة دعم واستقبال الكتيبة 117 القادمة من مناطق العمليات ضمن كتائب اللواء الخامس مشاة الفاو والتي سيرتها الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة بالفاو بالتعاون مع معتمد الفاو الأستاذ محمد الطيب البشير ونقابات العاملين والمعلمين وهيئة الرهد ورجال الأعمال.

وثمن معتمد الفاو محمد الطيب دور الهيئة في إسناد القوات المسلحة ودعم برامجها الرامي لتعزيز مكانتها، مجددا تعاون المحلية التام مع الهيئة في دعم القوات المسلحة وخاصة في مجال التعليم والصحة بالقيادة فيما جدد مدير الهيئة بالولاية تقدير الهيئة للجهود التي تبذلها المحلية والجهات ذات الصلة في دعم برامج الهيئة الرامية لدعم القوات المسلحة.

من جانبه أكد قائد اللواء تقديره للجهود المبذولة من الجميع من أجل النهوض بالقوات المسلحة، مبينا أن القافلة تجسد تلاحم الشعب مع القوات المسلحة مؤكدا قدرة القوات المسلحة في حماية الدين والوطن.

وشكر محمد حسين باب الله مدير الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة بالفاو كافة الجهات التي ساهمت في تجهيز القافلة وأشار في معرض حديثه ان دعم القوات المسلحة شرف لكل مواطن شريف.

وعلى هامش الاستقبال نظمت الهيئة الخيرية يوما مفتوحا بالقيادة لافراد الكتيبة قدمت فيه العديد من البرامج الدينية والترفيهية والمسابقات لمنسوبي الكتيبة 117.

هذا ومن خلال اليوم المفتوح تم تقديم جوائز للفائزين.

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