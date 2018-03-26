وزارة الدفاع تجدد ثقتها في الخدمة الوطنية بإزالة الأمية بحلول العام 2020م

الخرطوم 26 -3 -2018 م ( سونا )- إختتم ملتقى الخدمة الوطنية أعماله بالبيان الختامي ، بحضور وتشريف الفريق أول ركن علي محمد سالم وزير الدولة بالدفاع،المنسق العام للخدمة الوطنية، مدير إدارة الخدمة الوطنية والمكتب التنفيذي.

هذا وقد جاءت التوصيات في أربعة مسارات أبرزها تعزيز الشراكات،إحكام علاقات التنسيق بين المركز والولايات، إسناد القوات المسلحة والمؤسسات المدنية الأخرى، التدريب فضلا عن تجويد الأداء والنظم والمعاملات.

وأكد الفريق سالم أن أقصر الطرق لبلوغ الاهداف هو التخطيط السليم والتعليم، مشيرا إلى أن الملتقى جاء لإنفاذ الخطة الإستراتيجية، وهذا سر نجاح فعالياته التي استمرت لمدة خمسة أيام، مجددا ثقته في الخدمة الوطنية لتنفيذ توجيه رئاسة الجمهورية بإزالة الأمية في العام 2020م، مشددا في ذات الوقت على برامج محو الأمية لتسهم في عملية الترغيب وحث المجتمع للتفاعل معه.

وفي ختام كلمته شكر القائمين على الأمر،مبشرا بزيارة السيد رئيس الجمهورية ،القائد الأعلى للقوات المسلحة وراعي مشروع محو الأمية المشيرعمر البشير، للمنسقية العامة للخدمة الوطنية.

من جانبه ثمننائب المنسق العام للخدمة الوطنية الاستاذ احمد عدلان ابراهيم الرعاية الكريمة من وزارة الدفاع ، مشيراً إلى أن الملتقى شمل برامج الانتاج والانتاجية الى جانب البرامج الموجهة لمجندي الخدمة الوطنية .